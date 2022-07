Anri Sala alla Fine del Tempo – quello con la T maiuscola (Di martedì 12 luglio 2022) Ci sono mostre che sono davvero «esperienze». Termine abusato, è vero, nelle presentazioni e recensioni di arte conTemporanea, così come un’altra espressione che fa al caso nostro: «sospensione del Tempo e dello spazio». Entrambe sono tuttavia calzanti per la perturbante installazione audio-visiva «Transfigured» del celebre artista di origini albanesi, nell’antica Sala delle Capriate del Palazzo della Ragione Leggi su ecodibergamo (Di martedì 12 luglio 2022) Ci sono mostre che sono davvero «esperienze». Termine abusato, è vero, nelle presentazioni e recensioni di arte conranea, così come un’altra espressione che fa al caso nostro: «sospensione dele dello spazio». Entrambe sono tuttavia calzanti per la perturbante instzione audio-visiva «Transfigured» del celebre artista di origini albanesi, nell’anticadelle Capriate del Palazzo della Ragione

