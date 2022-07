WTA Losanna 2022: Lucia Bronzetti sconfitta all’esordio da Potapova (Di lunedì 11 luglio 2022) Niente da fare per Lucia Bronzetti nel primo turno del WTA 250 di Losanna. Sulla terra rossa svizzera l’azzurra (n.66 al mondo) viene battuta da Anastasia Potapova (n.79 del ranking) con il punteggio di 6-2 3-6 6-4 dopo due ore e 35 minuti di gioco. La russa affronterà al prossimo turno la vincente del match tra la rumena Irina Begu e la tedesca Tamara Korpatsch. L’inizio di partita è tutto in salita per Bronzetti, che vede l’avversaria volare velocemente sul 3-0. La nativa di Rimini prova a scuotersi con il game del 3-1, ma Potapova è attenta e tiene il vantaggio fino al 6-2 che chiude il primo parziale. In apertura di secondo set si attende una reazione da parte della nostra portacolori e questa non tarda ad arrivare: Bronzetti strappa la battuta nel terzo e nel ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) Niente da fare pernel primo turno del WTA 250 di. Sulla terra rossa svizzera l’azzurra (n.66 al mondo) viene battuta da Anastasia(n.79 del ranking) con il punteggio di 6-2 3-6 6-4 dopo due ore e 35 minuti di gioco. La russa affronterà al prossimo turno la vincente del match tra la rumena Irina Begu e la tedesca Tamara Korpatsch. L’inizio di partita è tutto in salita per, che vede l’avversaria volare velocemente sul 3-0. La nativa di Rimini prova a scuotersi con il game del 3-1, maè attenta e tiene il vantaggio fino al 6-2 che chiude il primo parziale. In apertura di secondo set si attende una reazione da parte della nostra portacolori e questa non tarda ad arrivare:strappa la battuta nel terzo e nel ...

