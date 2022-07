Wimbledon 2022: un nuovo Sinner si esalta sull’erba. I rimpianti di Berrettini e la delusione di Giorgi (Di lunedì 11 luglio 2022) E’ calato il sipario su Wimbledon 2022 con le vittorie di Novak Djokovic ed Elena Rybakina, ma è tempo di analizzare il rendimento dei tennisti italiani in queste due settimane sull’erba inglese. Uno dei protagonisti assoluti è stato senza alcun dubbio Jannik Sinner, capace di spingersi fino ai quarti di finale, ma in casa Italia non sono mancate anche le delusioni, come l’eliminazione precoce di Camila Giorgi ed anche i rimpianti per Matteo Berrettini. Si diceva di Sinner e del suo fantastico cammino. L’altoatesino ha sfiorato l’impresa nei quarti di finale proprio contro Djokovic, portandosi avanti per due set a zero, prima di subire la solita rimonta del serbo. La miglior partita di Jannik è stata quella agli ottavi contro Carlos Alcaraz nello ... Leggi su oasport (Di lunedì 11 luglio 2022) E’ calato il sipario sucon le vittorie di Novak Djokovic ed Elena Rybakina, ma è tempo di analizzare il rendimento dei tennisti italiani in queste due settimaneinglese. Uno dei protagonisti assoluti è stato senza alcun dubbio Jannik, capace di spingersi fino ai quarti di finale, ma in casa Italia non sono mancate anche le delusioni, come l’eliminazione precoce di Camilaed anche iper Matteo. Si diceva die del suo fantastico cammino. L’altoatesino ha sfiorato l’impresa nei quarti di finale proprio contro Djokovic, portandosi avanti per due set a zero, prima di subire la solita rimonta del serbo. La miglior partita di Jannik è stata quella agli ottavi contro Carlos Alcaraz nello ...

