“Vive a casa sua da 2 mesi”. Francesco Totti e Ilary Blasi, spunta il retroscena sulla separazione (Di lunedì 11 luglio 2022) La notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è datata febbraio 2022. A lanciare la bomba gossip è stato il noto portale Dagospia: per primo il sito di Roberto D’Agostino ha raccontato del naufragio della storia sentimentale tra la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma. Una notizia che ha fatto deflagrare il mondo del gossip data l’immensa popolarità dei due protagonisti, amatissimi dal pubblico, dai tifosi e dai fan. Già a febbraio la coppia provò a mettere a tacere le voci sulla presunta separazione. Francesco Totti attraverso Instagram disse: “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 11 luglio 2022) La notizia dellatraè datata febbraio 2022. A lanciare la bomba gossip è stato il noto portale Dagospia: per primo il sito di Roberto D’Agostino ha raccontato del naufragio della storia sentimentale tra la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma. Una notizia che ha fatto deflagrare il mondo del gossip data l’immensa popolarità dei due protagonisti, amatissimi dal pubblico, dai tifosi e dai fan. Già a febbraio la coppia provò a mettere a tacere le vocipresuntaattraverso Instagram disse: “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di ...

