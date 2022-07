Ultime Notizie – Codacons vs Burioni | “Cacciarlo da Che Tempo che fa”

(Di lunedì 11 luglio 2022) “Oltre all’esposto all’Ordine dei medici per ottenere la radiazione dall’albo di Roberto, faremo una istanza al Cda Rai e alla Commissione parlamentare di Vigilanza Rai, affinché il medico sia cacciato da ‘Cheche fa’ dove, come noto, è ospite fisso”. Ad annunciarlo oggi all’Adnkronos è il, all’indomani della bufera, diventata anche un caso politico, che ha investito il virologo in seguito ad un suo tweet per il quale è stato accusato di body shaming. “L’episodio di body shaming che vede coinvolto Robertoai danni di una ragazza che aveva l’unica colpa di non essere d’accordo col virologo è grave e deve portare a provvedimenti immediati nei confronti del medico -spiega il- Oltre all’esposto all’Ordine dei medici di Pesaro-Urbino, che stavolta non potrà ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 107.240 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime sono 94. L'Ema ipotizza un second… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 132.274 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Le vittime salgono invece a 94. Il tasso… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore si sono registrati 71.947 casi positivi. Le vittime sono 57 (ieri 63). Tasso di po… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 37.756 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano stati 79.920. Le vittime… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 37.756 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore. Ieri i contagiati erano stati 79.920. Le v… -

Il Sole 24 ORE

Sono 37.756 i nuovi contagi da Covid registrati nelle24 ore, secondo il bollettino quotidiano del Ministero della Salute. 127 i decessi. Con 188.153 tamponi processati, il tasso di positività si attesta al 20,07%. Continua intanto il trend in ...Nelle24 ore sono 79.688 le persone dimesse o guarite. Dif 11 - 07 - 22 17:36:20 (0486)SAN 5 NNNN Ucraina ultime notizie. Putin facilita la cittadinanza russa per tutti gli ucraini Dopo l'impennata di contagi delle ultime settimane riparte la campagna vaccinale per over 60 e fragili. "Siamo in attesa della circolare del ...Continua a crescere in tutto il mondo la domanda di soluzioni che tengano conto dei cambiamenti climatici. In particolare strumenti finanziari capaci, al contempo, di accumulare rendimenti di lungo pe ...