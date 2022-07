Totti e Ilary. La caduta dei reali di Roma sud tra Gassman e Milian

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ok le metropolitane che non passano, i gabbiani giganti, financo gli sfasciacarrozze che vanno a fuoco (esiste qualcosa di piùno di uno sfasciacarrozze, col suo immaginario da Tomase “a mano armata”?). Ma adesso il divorzionon ci voleva. Perquesta dell’estate 2022 sembra l’età del redde rationem, della fine di tutto, mentre la città galleggia sulla monnezza e la nuova giunta se fa qualcosa sembra farlo senza dare nell’occhio, mentre ogni giorno escono dati sconfortanti, assenteismi, finte malattie, infernali statistiche delle partecipate di stato, sembra quel racconto di Borges in cui gli impiegati della compagnia telefonica fanno la fila alla compagnia elettrica e poi gli stessi si scambiano di posto e poi tutti insieme alla compagnia aerea di ...

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - elenafrancesco : #Totti #Ilary Si può dire che nonostante le tante offese che la maggior parte delle volte si prendono @_DAGOSPIA_ ci azzecca sempre ? - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ANSA - Ilary Blasi annuncia: 'Il mio matrimonio con Francesco Totti è terminato' -

al capolinea. Mentre si attende l'annunciato comunicato a certificare quella che sembra a tutti gli effetti la fine di un grande amore c'è anche il settimanale Chi . Che non solo ...L'ultima soap d'Italia, anzi di Roma: la separazione del re e della regina dell'Eur. Proprio quando tutt'intorno il mondo sembra andare a rotoli Sullo stesso argomento:Blasi sono l'ultima soap opera italiana, che piace proprio perché reale I Ferragnez invertiti. Dove l'uomo diventa donna e la donna legifera incontrastata Ok le metropolitane che non ...Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia». Così Ilary Blasi annuncia con una nota all'Ansa la separazione da Francesco Totti, in una ...«Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da part ...