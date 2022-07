Totti e Ilary Blasi | da “Sei Unica” alla presunta ‘separazione’ | i 5 momenti clou della loro storia

(Di lunedì 11 luglio 2022) Francescosono state una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Lad’amore riassunta in 5: ecco quali sono stati. Nel mondotv, del cinema emusica abbiamo visto tantissime storie d’amore. Alcune di queste sono durante nel tempo, mentre altre sono terminate dopo qualche anno. Tra le più belle relazioni c’è senza dubbio quella tra la conduttrice e l’ex capitanoRoma, indimenticabile la dedica all’ex letterina dopo il gol nel derby di Roma. fonte foto: AnsaFrancescosono state una delle coppie più seguite e paparazzate degli anni Duemila. Una ...

Pubblicità

trash_italiano : Secondo Dagospia, questa sera Ilary Blasi e Francesco Totti comunicheranno pubblicamente la loro decisione di separarsi in modo consensuale. - trash_italiano : Il comunicato di Ilary Blasi e Francesco Totti dovrebbe uscire alle ore 19 di questa sera. - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi a un passo dalla separazione. L'annuncio della rottura, stando alle indiscrezioni, do… - iosonoLaCri : RT @ladroditaxi: apro twitter è il primo tweet che mi capita davanti e totti e ilary che si separano - hznll28 : RT @martina20047130: Ma un anno fa Ilary emozionata con gli occhi pieni pieni da Silvia che dice “ancora mi guarda come la prima volta” no… -

FrancescoBlasi si separano, matrimonio finito/ "Stasera l'annuncio ufficiale" Greta Thunberg ante litteram, come l'ha definita Cairo, o Piero Angela Lei non ha dubbi: "Vorrei essere ...di Redazione Sport Atteso un comunicato ufficiale dopo 17 anni e quasi un mese di matrimonio dopo le indiscrezioni arrivate già a febbraio 2022 1 di 13 20 anni insieme FrancescoBlasi al centro del gossip: a febbraio 2022 la notizia che starebbero per lasciarsi dopo 20 anni di amore e un matrimonio durato 17 anni, con tre figli ( Isabel è la minore). A luglio il ...Ora però, a vent'anni dalla maglia con la scritta "6 unica" la storia di Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbe davvero finita. L'indiscrezione arriva dal sito Dagospia, dove si legge che «Stasera ...L'ufficialità della fine del matrimonio fra l'ex capitano della Roma e la conduttrice televisiva dovrebbe essere comunicata congiuntamente dai due alle ore 19.