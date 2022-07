TgLa7d dell' 11 luglio 2022

(Di lunedì 11 luglio 2022) Gas: da oggi stop Nord Stream 1. Ue: "Pronti al peggio" Ucraina: almeno 29 morti per missili su Chasiv Yar Speranza accelera: "Subito quarta dose a over 60" Tridico (Inps): 23% stipendi sotto i 780 ...

Pubblicità

TGLA7

Gas: da oggi stop Nord Stream 1. Ue: "Pronti al peggio" Ucraina: almeno 29 morti per missili su Chasiv Yar Speranza accelera: "Subito quarta dose a over 60" Tridico (Inps): 23% stipendi sotto i 780 ...In Toscana nozze Turci - Pascale - Crolla seracco sulla Marmolada: 6 morti e 8 feriti Mosca rivendica la conquista'intero Lugansk Covid, 3 mln positivi. Picco atteso a fine mese Addio a Peter ... Tgla7d del 9 aprile 2022