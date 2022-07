Sicurezza stradale | la battaglia di Pietrina nel nome della figlia Dorotea uccisa da un conducente drogato

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 11 luglio 2022) “Grazie mille a tutti voi che ci siete accanto in questa iniziativa che riguarda un po’ tutti, tener viva l’attenzione sul tema…tante vite spezzate, per disattenzione o non rispetto delle regole, grazie a tutti per esserci stati…“, ha scrittoPaladino su Fb al termine di una domenica commovente e dolorosa ma mai triste, come ha scelto che fosse quel giorno dedicato al ricordoda quando se ne andò in un incidente. Un incidente, per modo di dire. Come spesso accade, fu un gesto di irresponsabilità di un guidatore incosciente ea creare l’incidente, dal nulla, senza motivo, senza coscienza e forse senza pentimento. La “festa” di Casa Stella per provare a salvare ...