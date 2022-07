Santi Patroni Ermacora e Fortunato (Di lunedì 11 luglio 2022) Breve storia dei Santi Ermacora e Fortunato, Patroni dell’Arcidiocesi e della città di Udine. Ermacora fu il primo Vescovo di Aquileia, Fortunato fu suo diacono. Il 12 luglio si celebrano i Santi Ermacora e Fortunato, Patroni dell’Arcidiocesi di Udine e Gorizia Secondo il Catalogo episcopale aquileiese, Ermacora e Fortunato furono, nel terzo secolo d.C., il primo Vescovo di Aquileia e il suo diacono. Nella loro «passio» si racconta che l’apostolo Pietro, mentre si trovava a Roma, incaricò il discepolo ed evangelista Marco di diffondere la buona novella nella città di Aquileia. Obbediente, Marco intraprese questo lungo viaggio e finalmente giunse in vista della metropoli ... Leggi su udine20 (Di lunedì 11 luglio 2022) Breve storia deidell’Arcidiocesi e della città di Udine.fu il primo Vescovo di Aquileia,fu suo diacono. Il 12 luglio si celebrano idell’Arcidiocesi di Udine e Gorizia Secondo il Catalogo episcopale aquileiese,furono, nel terzo secolo d.C., il primo Vescovo di Aquileia e il suo diacono. Nella loro «passio» si racconta che l’apostolo Pietro, mentre si trovava a Roma, incaricò il discepolo ed evangelista Marco di diffondere la buona novella nella città di Aquileia. Obbediente, Marco intraprese questo lungo viaggio e finalmente giunse in vista della metropoli ...

