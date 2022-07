Renzo Rosso vuole un polo del lusso per sfidare Kering e LVMH (Di lunedì 11 luglio 2022) Il patron del Vicenza e fondatore di Diesel Renzo Rosso ha affermato di voler costruire un conglomerato del lusso italiano per competere con gruppi francesi come Kering e LVMH. Rosso, presidente della holding Only The Brave, ha fondato Diesel nel 1978 all’età di 23 anni, e ha continuato a costruire un’attività di moda che impiega Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 11 luglio 2022) Il patron del Vicenza e fondatore di Dieselha affermato di voler costruire un conglomerato delitaliano per competere con gruppi francesi come, presidente della holding Only The Brave, ha fondato Diesel nel 1978 all’età di 23 anni, e ha continuato a costruire un’attività di moda che impiega Calcio e Finanza.

