Reactions ai messaggi su WhatsApp | come usare altre emoji oltre alle 6 di default

(Di lunedì 11 luglio 2022) Aggiornamento in rollout per le versioni Android e iOS dell’app: si potrà rispondere con una qualsiasi delle faccette presenti nella tastiera del telefono

Pubblicità

La novità delleè stata introdotta recentemente nell'app di messaggistica per tutti gli utenti ma è stato finora possibile utilizzare solo sei soluzioni per dare un feedback ai. ...... è emerso che, ad alcuni tester, sia stata attivata la funzione che permette di reagire ai... Su Android, la funzione prevede che, toccando il segno 'più' nella barra delle, si aprirà ...WhatsApp sta lanciando un nuovo aggiornamento che consentirà di utilizzare qualsiasi emoji come reaction. Ecco i dettagli.Lo ha annunciato personalmente Mark Zuckerberg: "stiamo rilasciando la possibilità di usare qualsiasi emoji come reaction di WhatsApp. Ecco alcune de ...