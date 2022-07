Questo carro armato non è stato utilizzato dagli agricoltori olandesi durante le proteste (Di lunedì 11 luglio 2022) Il 7 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un video che mostra il momento in cui un carro armato, con il numero 34 disegnato sulla torretta, fa una manovra per scendere da un autocarro utilizzato per il suo trasporto. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che la scena mostrerebbe un carro armato utilizzato dagli agricoltori olandesi durante le proteste di questi giorni. Il riferimento è alle proteste in atto in Olanda dove gli agricoltori stanno manifestando contro i piani del governo impegnato a tagliare del 50 per cento entro il 2030 le emissioni ... Leggi su facta.news (Di lunedì 11 luglio 2022) Il 7 luglio 2022 su Facebook èpubblicato un video che mostra il momento in cui un, con il numero 34 disegnato sulla torretta, fa una manovra per scendere da un autoper il suo trasporto. Le immagini sono accompagnate da un commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook, in cui si afferma che la scena mostrerebbe unledi questi giorni. Il riferimento è allein atto in Olanda dove glistanno manifestando contro i piani del governo impegnato a tagliare del 50 per cento entro il 2030 le emissioni ...

