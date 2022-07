Prelievo bancomat, la cifra che fa scattare i controlli del Fisco (Di lunedì 11 luglio 2022) Potrebbero partire serrate verifiche da parte del Fisco, attenzione alle somme che si prelevano dal bancomat L’uso del bancomat è un’abitudine consolidata per i risparmiatori della penisola. La diffusione degli sportelli, malgrado la riduzione del loro numero comlplessivo negli ultimi mesi, è ancora elevata. Tuttavia l’esecutivo spinge in maniera sempre più decisa verso una diminuzione L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 11 luglio 2022) Potrebbero partire serrate verifiche da parte del, attenzione alle somme che si prelevano dalL’uso delè un’abitudine consolidata per i risparmiatori della penisola. La diffusione degli sportelli, malgrado la riduzione del loro numero comlplessivo negli ultimi mesi, è ancora elevata. Tuttavia l’esecutivo spinge in maniera sempre più decisa verso una diminuzione L'articolo proviene da Consumatore.com.

