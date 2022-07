Poltrone & nomine: la grillina Grillo getta la maschera e chiede a Draghi più ministri per “contare di più” (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Movimento 5 stelle dovrebbe votare la fiducia al dl aiuti al Senato ma chiedere un rimpasto di governo. Lo sostiene l’ex ministra della salute Giulia Grillo in una intervista a La Repubblica. Secondo la deputata grillina, chiedere a Draghi un rimpasto “sarebbe la mossa politica più azzeccata. Giuseppe Conte ha fatto molto bene a non mettere in discussione Di Maio al ministero degli esteri, c’è la guerra. Ma è innegabile che il Movimento sia azzoppato”. La Grillo chiede a Draghi più potere nel governo Quanto al dl aiuti, è probabile che la fiducia venga chiesta anche al Senato, dopo quanto avvenuto alla Camera. E, in ambiente M5s, circola l’ipotesi di uscire dall’aula per evitare di votare il provvedimento. Giulia Grillo è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Movimento 5 stelle dovrebbe votare la fiducia al dl aiuti al Senato mare un rimpasto di governo. Lo sostiene l’ex ministra della salute Giuliain una intervista a La Repubblica. Secondo la deputatare aun rimpasto “sarebbe la mossa politica più azzeccata. Giuseppe Conte ha fatto molto bene a non mettere in discussione Di Maio al ministero degli esteri, c’è la guerra. Ma è innegabile che il Movimento sia azzoppato”. Lapiù potere nel governo Quanto al dl aiuti, è probabile che la fiducia venga chiesta anche al Senato, dopo quanto avvenuto alla Camera. E, in ambiente M5s, circola l’ipotesi di uscire dall’aula per evitare di votare il provvedimento. Giuliaè ...

