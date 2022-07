Paura a Palma Campania, crolla una giostra: feriti alcuni bambini (Di lunedì 11 luglio 2022) Cronaca di Napoli: alcuni bambini sono rimasti feriti a causa del crollo di una giostra nella serata di domenica 10 luglio. Si è sfiorata la tragedia ieri sera, domenica 10 luglio, a Palma Campania, dove intorno alle 20 è crollata una giostra con i “seggiolini volanti”. Come riporta “Il Mattino”, il crollo è avvenuto nell’area Leggi su 2anews (Di lunedì 11 luglio 2022) Cronaca di Napoli:sono rimastia causa del crollo di unanella serata di domenica 10 luglio. Si è sfiorata la tragedia ieri sera, domenica 10 luglio, a, dove intorno alle 20 èta unacon i “seggiolini volanti”. Come riporta “Il Mattino”, il crollo è avvenuto nell’area

