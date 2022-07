Padel ‘Mixto’ | con Fondazione Entain l’inclusione sociale delle persone con disabilità

(Di lunedì 11 luglio 2022) Pescara, 11 lug. (Adnkronos) – Superare le barriere convenzionali, immaginare lo sport come uno spazio inclusivo in cui tutti, normodotati econ, possano esprimere sé stessi: è l’obiettivo raggiunto diMixto, un progetto promosso dall’Asd Sportinsieme Roma e da Msp Italia (settore), grazie al sostegno della. Il torneo, nel quale si sono sfidate coppie formate da un giocatore normodotato e uno con, si è tenuto il 9 luglio almania di Pescara nell’ambitofinali di Coppa dei club Msp di.A conquistare il titolo nella competizione diMixto è stata la squadra della Lombardia composta da Luca Facchetti ‘ figlio ...

