Napoli | De Laurentiis aspetta risposte da Mertens e Koulibaly | la data della scadenza

Pubblicità

MCriscitiello : Ultima ora: Sorpasso Napoli sulla Roma per Solbakken, esterno classe 1998. De Laurentiis pronto a chiudere subito.… - MatteoSorrenti : Edo De Laurentiis ieri: 'il Napoli potrebbe comprare chiunque, vogliamo rendere la squadra competitiva.' E poi: Os… - infoitsport : GAZZETTA - Koulibaly deciso a lasciare Napoli: super rilancio Juventus al giocatore e a De Laurentiis - pulcinella77 : RT @PensieroIrrive: @pulcinella77 @LarsVonKiller @salv_amoroso @Spazio_Napoli Com'è tirchio De Laurentiis le visite le fa fare con il ticke… - PensieroIrrive : @pulcinella77 @LarsVonKiller @salv_amoroso @Spazio_Napoli Com'è tirchio De Laurentiis le visite le fa fare con il t… -

...dai tifosi delè sicuramente Kalidou Koulibaly . Il contratto in scadenza, le perplessità sul futuro e le parole del ds Giuntoli non possono che destare preoccupazione. Mercoledì De......tentativo del Valencia - allenato da Rino Gattuso che ha portato Politano in doppia cifra di gol stagionali a- . Ma il club spagnolo offrirebbe una decina di milioni, mentre Denon ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Dybala e il suo futuro in Serie A. Un qualcosa di presumibile che non porta per forza all'Inter ma al Napoli di Luciano Spalletti.