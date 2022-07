Meteo lunedì: graduale ritorno all’anticiclone africano, caldo sempre più intenso (Di lunedì 11 luglio 2022) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. Dopo qualche giorno caratterizzato dalla presenza dell’anticiclone delle Azzorre, espanso fin verso il Mediterraneo centrale e l’Italia già nel corso del weekend, tornerà a farci visita l’ormai noto anticiclone africano nel corso della prossima settimana. Non da subito, ci vorrà qualche giorno perché riesca a rinforzarsi e a salire di latitudine fin verso le nostre regioni, arroventando ancora una volta il clima. Inizialmente infatti il caldo si manterrà tutto sommato accettabile. L’anticiclone delle Azzorre sarà accompagnato da un residuo flusso di correnti settentrionali che attiveranno tra l’altro una certa instabilità nelle ore diurne in prossimità dei rilievi appenninici, con qualche temporale soprattutto tra lunedì e martedì. Le temperature più elevate si raggiungeranno in Val ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 11 luglio 2022) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Dopo qualche giorno caratterizzato dalla presenza dell’anticiclone delle Azzorre, espanso fin verso il Mediterraneo centrale e l’Italia già nel corso del weekend, tornerà a farci visita l’ormai noto anticiclonenel corso della prossima settimana. Non da subito, ci vorrà qualche giorno perché riesca a rinforzarsi e a salire di latitudine fin verso le nostre regioni, arroventando ancora una volta il clima. Inizialmente infatti ilsi manterrà tutto sommato accettabile. L’anticiclone delle Azzorre sarà accompagnato da un residuo flusso di correnti settentrionali che attiveranno tra l’altro una certa instabilità nelle ore diurne in prossimità dei rilievi appenninici, con qualche temporale soprattutto trae martedì. Le temperature più elevate si raggiungeranno in Val ...

Pubblicità

DPCgov : ll bollettino di criticità e allerta meteo-idro per lunedì #11luglio è VERDE per: ?rischio idraulico ?rischio idrog… - DPCgov : ????Allerta GIALLA, lunedì #4luglio, per rischio idraulico, temporali e idrogeologico su parte di Lombardia, Veneto e… - ParliamoDiNews : Meteo Sicilia, vento e nuvolosità irregolare ma solo lunedì LE PREVISIONI - BlogSicilia - Ultime notizie dalla Sici… - ilfaroonline : Meteo lunedì: graduale ritorno all’anticiclone africano, caldo sempre più intenso - blogsicilia : #notizie #sicilia Meteo Sicilia, vento e nuvolosità irregolare ma solo lunedì LE PREVISIONI -… -