Mancini: «Ci sono troppo pochi italiani in Serie A» (Di lunedì 11 luglio 2022) Ad un anno di distanza dal trionfo di Wembley e a quattro mesi dalla disfatta con la Macedonia costata la qualificazione al Mondiale in Qatar, Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero ripercorrendo l’annata degli Azzurri, a partire dai sentimenti del citì: «Grande emozione e forte delusione, che ancora mi fa male. Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 11 luglio 2022) Ad un anno di distanza dal trionfo di Wembley e a quattro mesi dalla disfatta con la Macedonia costata la qualificazione al Mondiale in Qatar, Robertoha rilasciato una lunga intervista a Il Messaggero ripercorrendo l’annata degli Azzurri, a partire dai sentimenti del citì: «Grande emozione e forte delusione, che ancora mi fa male. Calcio e Finanza.

Pubblicità

Radio1Rai : Sono 95 le persone arrivate nella notte a Fiumicino grazie al corridoio umanitario di @Viminale, @ItalyMFA con UNHC… - Enrico_ds27 : @MatthijsPog Ci sono una marea di difensori mancini giovani e forti sul mercato, stiamo andando a prendere il più i… - RobertoJ10ADP : @MatthijsPog @Er_Libanese7 Non credo che succederà, dato che sono entrambi mancini. - MercatoASR1927 : @solorobabuona @friedkingroup Se va via, poi sono entrambi Mancini insieme non so quanto ci starebbero - aanthl : @Gianluc54642790 @mar_aie Quando Mancini ha preso più o meno la stessa imbarcata contro la Germania i commenti sono… -