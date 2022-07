Manchester United, dirigenti volano a Barcellona per De Jong (Di lunedì 11 luglio 2022) Il Manchester United si muove per Frenkie de Jong: come riportato da Gerard Romero, i dirigenti dei Red Devils sono volati a Barcellona e hanno... Leggi su calciomercato (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilsi muove per Frenkie de: come riportato da Gerard Romero, idei Red Devils sono volati ae hanno...

Pubblicità

DiMarzio : #PremierLeague | Le parole di #tenhag in conferenza stampa su #CristianoRonaldo - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? #Ronaldo ha chiesto al Manchester United di essere ceduto: vuole ancora giocare in Champions ?? - DiMarzio : #Calciomercato| Christian #Eriksen vicinissimo al @ManUtd. I dettagli - sportli26181512 : Manchester United, dirigenti volano a Barcellona per De Jong: Il Manchester United si muove per Frenkie de Jong: co… - sportli26181512 : Manchester United: offerto un ex Lazio: Secondo il Daily Mail il portiere ex Lazio Thomas Strakosha, attualmente sv… -