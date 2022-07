Le seppie | provenienti da ogni angolo d' Europa | invadono un borgo della Calabria

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il piccolodi Belmonte Calabro è stato rivoluzionato da un progetto creativo dell'associazione culturale Le, che vede l'interazione tra un network internazionale e la comunità locale: «Siamo un gruppo che impara facendo, proprio come leche si orientano nella profondità dell’Oceano usando i tentacoli per conoscere e muoversi»

Pubblicità

La Gazzetta del Gusto

... ma anche di ricerca come la caponata di una volta (con cioccolato) e lepiccanti con ... Grandi tipicità locali, specie nei piatti a base di pomodorodalle filiere di famiglia nella ...... arrivato a 1,2 euro al litro per i settori commerciali , rappresenta un ostacolo a qualsiasi redditività per loro, tanto che iniziano a vedersi nei mercati orate , pangasi eda ... Ristoranti a Jesolo: 11 indirizzi per mangiar bene Il piccolo borgo di Belmonte Calabro è stato rivoluzionato da un progetto creativo dell'associazione culturale Le Seppie, che vede l'interazione tra un network internazionale e la comunità locale: «Si ...