L’abitudine molto “stupìda” della ritrazione dell’accento

(Di lunedì 11 luglio 2022) Ve li ricordate Stanlio e Ollio, quel loro italiano improbabile infarcito di «stupìdo» che già da solo faceva ridere? Il celebre duo, nel doppiaggio dei vari Alberto Sordi, Carlo Croccolo, Mauro Zambuto, Elio Pandolfi, spostava gli accenti in avanti. Oggi avviene il contrario, con effetti non meno improbabili e altrettanto comici: il fenomeno crescente nell’italico universo linguistico-sonoro è la. Non ci riferiamo a quegli svarioni inveterati che investono parole del nostro vocabolario la cui corretta prosodia coabita, spesso minoritaria, con quella scorretta, come edìle, edùle, salùbre che la maggior parte dei parlanti pronuncia “èdile”, “èdule”, “sàlubre” (sono tutto sommato parole dotte e di circolazione limitata, per le quali si può comprendere l’incertezza), o (qui è più arduo trovare una spiegazione) rubrìca, mollìca, ...