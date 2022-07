Jane Seymour è La Signora del Delitto

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 11 luglio 2022)Seyour Tutti la ricordano per la storica serie Ladel West e ora torna sul piccolo schermo con l’inedita «Harry Wild – Ladel», in onda da martedì 12 luglio in prima serata su Retequattro. Lei è, attrice anglo-americana, storica Bond Girl - Solitaire – in Vivi e lascia morire, dal 2000 Ufficiale dell’Ordine dell’Impero Britannico per volere di Elisabetta II e, al contempo, dame più âgé mai apparsa senza veli su Playboy (aveva 67 anni)… Nella serie,interpreta Harriet Harry Wild, una professoressa in pensione, che ha un vero talento per le indagini. Una passione di cui non potrà più fare a meno, sempre però interferendo con i casi assegnati al figlio Charlie, detective della polizia. Ambientata a Dublino, l’attrice è ...