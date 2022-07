Igli Tare, possibile l’addio alla Lazio: contatti con il Parma (Di lunedì 11 luglio 2022) Titoli di coda per Igli Tare e la Lazio? Ci sarebbero dei contatti tra il Parma e il direttore sportivo dei biancocelesti Potrebbe essere arrivata al capolinea l’avventura di Igli Tare con la Lazio. Secondo quanto riporta Sportitalia il ds biancoceleste avrebbe avuto un contatto con il Parma di Krause. Michele Criscitiello spiega che oggi è andata in scena una call tra il dirigente albanese e il club ducale ed è possibile che le parti si vedano di persona prossimamente. Sul tavolo ci sarebbe un biennale da 800mila euro a stagione per Tare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 luglio 2022) Titoli di coda pere la? Ci sarebbero deitra ile il direttore sportivo dei biancocelesti Potrebbe essere arrivata al capolinea l’avventura dicon la. Secondo quanto riporta Sportitalia il ds biancoceleste avrebbe avuto un contatto con ildi Krause. Michele Criscitiello spiega che oggi è andata in scena una call tra il dirigente albanese e il club ducale ed èche le parti si vedano di persona prossimamente. Sul tavolo ci sarebbe un biennale da 800mila euro a stagione per. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Igli Tare, possibile l’addio alla Lazio: contatti con il Parma - TonyTLS1900 : #Tare Igli se ne andrà al #Parma. Lo incontrerò in via della repubblica come quella volta che incontrai Dino Baggi… - Mirkvus1 : @InsiderLazio Ma una domanda seria.....ma c'è qualcuno che mi sa spiegare perché Igli Tare ???? Vorrei sapere la ve… - flamanc24 : RT @AllRoundLazio: ????| IGLI TARE VERSO PARMA? Il Parma ha 'incontrato' Igli Tare. Prima call andata bene e prossimamente ci sarà un incontr… - UfficioPatenti : @bagnariol_luca Se Fangonero è parte del mondo comunicazione Lazio io sono Igli Tare -