(Di lunedì 11 luglio 2022) La fondatrice di Euromedia Research: “Non mi stupirei di FI in doppia cifra con Berlusconi in campo”

Pubblicità

tempoweb : Sondaggi, i numeri di Ghisleri su centrodestra, M5s, Di Maio... E Cala la fiducia a Draghi - DarioNardella : RT @repubblica: Metropolis/132 - Incognita 5 stelle, ipotesi Draghi bis. Con Ghisleri, Nardella e Zingaretti (integrale) - repubblica : Metropolis/132 - Incognita 5 stelle, ipotesi Draghi bis. Con Ghisleri, Nardella e Zingaretti (integrale)… - repubblica : Metropolis/129 - 'Ankara tu'. Draghi da Erdogan, la Marmolada chiusa, il campo aperto. Con Cancelleri, Fedeli, Ghis… -

ilGiornale.it

Il Porcellinum è un favore al Pd, perché non conviene al centrodestrasottolinea come gli ... E tra quelli della Lega 'Tra loro l'indice di fiducia nei confronti diè pari al 40%. Non a ......calo dell'indice di gradimento personale appena rilevato e rivelato a Libero da Alessandra:... Che è l'area dei due partiti che più problemi hanno creato ain un anno e mezzo di governo. ... Ghisleri: "Draghi perde consensi". Poi la profezia sul centrodestra L'inflazione e le incognite della crisi economica influiranno nella campagna elettorale e nelle prossime elezioni politiche. A fare il punto sui ...I molti, troppi protagonisti confluiti al centro rendono impossibile una proposta politica. E ora il proporzionale appare nuovamente in discussione ...