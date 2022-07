Eav e ferie forzate | Nappi | “Basta balle e scaricare colpe sui dipendenti”

(Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“con leper nascondere un disastro le cui responsabilità sono sotto gli occhi di tutti. Il management di Eav prima cancella le tratte adducendo come scusa la carenza di personale, poi però ordina leper lo stesso personale necessario per il funzionamento delle medesime linee che l’azienda ha soppresso. Un evidente corto circuito che fa emergere, laddove ce ne fosse ulteriore bisogno, che il collasso dell’Eav è dovuto solo a una gestione fatta di lati oscuri, di incompetenza e di fallimenti. De Luca e i suoi continuano a superare il limite di una situazione vergognosa e inquietante alla quale va messa immediatamente fine. Per questo motivo, oggi, come componente della commissione Trasporti del Consiglio regionale, ho chiesto che l’organismo prenda immediatamente ...

Agenparl : Eav e ferie forzate, Nappi (Lega): basta balle e scaricare le colpe del disastro sui dipendenti - -

