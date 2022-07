Due 15enni violentate in piscina a Cuneo da un gruppo di ragazzi. La denuncia della madre (Di lunedì 11 luglio 2022) A pochi giorni dalla notizia dell’assoluzione dall’accusa di stupro del ventenne di Torino, secondo cui la vittima l'”avrebbe indotto ad osare“, la Procura e i carabinieri di Cuneo stanno indagando su quanto accaduto a due ragazze di 15 anni, che avrebbero subito violenza sessuale da parte di un gruppo di ragazzi, durante un pomeriggio trascorso in una piscina. Vi raccomandiamo... "Non ha chiuso la porta, l'ha indotto a osare": 20enne assolto per violenza sessuale I giudici della Corte di Appello di Torino hanno ribaltato la decisione che era stata presa in primo grado, che condannava il ventenne a due anni, ... I fatti risalgono al mese di giugno 2022: le vittime sarebbero state avvicinate ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 11 luglio 2022) A pochi giorni dalla notizia dell’assoluzione dall’accusa di stupro del ventenne di Torino, secondo cui la vittima l'”avrebbe indotto ad osare“, la Procura e i carabinieri distanno indagando su quanto accaduto a due ragazze di 15 anni, che avrebbero subito violenza sessuale da parte di undi, durante un pomeriggio trascorso in una. Vi raccomandiamo... "Non ha chiuso la porta, l'ha indotto a osare": 20enne assolto per violenza sessuale I giudiciCorte di Appello di Torino hanno ribaltato la decisione che era stata presa in primo grado, che condannava il ventenne a due anni, ... I fatti risalgono al mese di giugno 2022: le vittime sarebbero state avvicinate ...

