Dl Aiuti: Renzi, 'meglio elezioni che un ricatto continuo, Conte clown a fine show' (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - “meglio le elezioni che un ricatto continuo, meglio un chiarimento vero che tutto questo indecoroso balletto. Se non ci sono le condizioni e si deve andare a elezioni si vada a elezioni. Tutto, ma non questo clima di sfilacciamento dove la gente vede i problemi in busta paga, nella bolletta e pensa che la politica stia parlando di Conte, cioè di un clown triste a fine show. Se i Cinquestelle hanno qualcosa da dire, lo dicano, altrimenti smettano con questa tarantella indecorosa”. Lo ha affermato Matteo Renzi, presentando a Monza il suo ultimo libro “Il Mostro”, edito da Piemme. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - “leche unun chiarimento vero che tutto questo indecoroso balletto. Se non ci sono le condizioni e si deve andare asi vada a. Tutto, ma non questo clima di sfilacciamento dove la gente vede i problemi in busta paga, nella bolletta e pensa che la politica stia parlando di, cioè di untriste a. Se i Cinquestelle hanno qualcosa da dire, lo dicano, altrimenti smettano con questa tarantella indecorosa”. Lo ha affermato Matteo, presentando a Monza il suo ultimo libro “Il Mostro”, edito da Piemme.

