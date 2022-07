D’Amico | «Dybala dovrà accontentarsi di una piazza e di un salario inferiori alle aspettative»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 11 luglio 2022) Andrea, uno degli agenti di Lorenzo Insigne, ospite a La Politica nel pallone su Gr Parlamento. Ha parlato di Insigne ma anche del Canada nuova meta dei calciatori. “L’inserimento di Insigne a Toronto sta andando bene, abbiamo avuto una accoglienza incredibile, La città si è bloccata. Sembrava di essere a Mergellina. C’è stato grande entusiasmo anche per Mimmo Criscito. Credo che Insigne andrà ancora in Nazionale. La Serie A sembra un campionato più performante, intanto il Canada andrà ai Mondiali e noi no. Lorenzo ha parlato con Mancini prima di andare in Canada, può tornare utile a Mancini. “Bernardeschi? Arriveranno altri italiani nella Mls, ma non voglio sbilanciarmi finché le operazioni non saranno chiuse. Al momento posso dire che arriveranno altri giocatori importanti. “Il futuro del calcio mondiale è in Nord America che ospiterà i Mondiali nel 2026. Ci ...