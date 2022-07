Crollo Marmolada, iniziata la ‘fase due’ del dopo valanga (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – E’ iniziata la ‘fase due’ per gestire il dopo valanga in Marmolada. Il gruppo di coordinamento tecnico della Protezione civile del Trentino – con il dirigente generale Raffaele De Col – ha stabilito che avrà una durata di 10 giorni. Le ricerche dei reperti in quota proseguiranno attraverso l’impiego dei droni del Corpo permanente dei Vigili del fuoco: ogni tre giorni (dunque a partire da mercoledì 13 luglio) la raccolta del materiale geolocalizzato sarà eseguita a cura della squadra interforze con due unità cinofile composta da Vigili del fuoco volontari di Canazei, Soccorso alpino del Trentino, polizia e Guardia di finanza, per un totale di dieci operatori. La loro incolumità sarà garantita da due vedette dei vigili del fuoco volontari di Canazei (che si occuperanno ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 11 luglio 2022) (Adnkronos) – E’laper gestire ilin. Il gruppo di coordinamento tecnico della Protezione civile del Trentino – con il dirigente generale Raffaele De Col – ha stabilito che avrà una durata di 10 giorni. Le ricerche dei reperti in quota proseguiranno attraverso l’impiego dei droni del Corpo permanente dei Vigili del fuoco: ogni tre giorni (dunque a partire da mercoledì 13 luglio) la raccolta del materiale geolocalizzato sarà eseguita a cura della squadra interforze con due unità cinofile composta da Vigili del fuoco volontari di Canazei, Soccorso alpino del Trentino, polizia e Guardia di finanza, per un totale di dieci operatori. La loro incolumità sarà garantita da due vedette dei vigili del fuoco volontari di Canazei (che si occuperanno ...

Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per le vittime del crollo sul ghiacciaio della #Marmolada, e per le loro famiglie. Le tragedie ch… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio per le vittime del terribile crollo sulla Marmolada. Il Gove… - Agenzia_Ansa : FLASH | Quattro persone ritenute disperse nel crollo della Marmolada sono state rintracciate, sono vive e sono in s… - ale_taia : RT @Rigna_risorto: Nuovi sviluppi sul crollo della Marmolada. Pare che di recente fosse stato rinominato “Monte Ingaggi” da un noto esplora… - antig9696 : RT @Rigna_risorto: Nuovi sviluppi sul crollo della Marmolada. Pare che di recente fosse stato rinominato “Monte Ingaggi” da un noto esplora… -