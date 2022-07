Chris Jericho: “Non credo che Vince McMahon finirà nei guai per lo scandalo che lo vede coinvolto” (Di lunedì 11 luglio 2022) Da ormai quasi un mese non si fa altro che parlare dello scandalo che ha coinvolto il Chairman della WWE, Vince McMahon: il padre dello Sports-Entertainment è infatti accusato di aver pagato diverse persone per mantenere il segreto su alcune presunte relazioni e molestie sessuali. Col passare dei giorni la situazione sembrerebbe aggravarsi sempre di più, ma secondo alcuni membri del backstage della WWE, McMahon non sarebbe molto preoccupato dalla questione. A pensarla allo stesso modo c’è anche Chris Jericho, ora in forza alla AEW, che durante un’intervista ha dichiarato che secondo lui McMahon non ha molto di cui preoccuparsi. Le parole di Jericho Parlando al The True Gordie podcast, Y2J ha dichiarato:“A dire il vero, ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 11 luglio 2022) Da ormai quasi un mese non si fa altro che parlare delloche hail Chairman della WWE,: il padre dello Sports-Entertainment è infatti accusato di aver pagato diverse persone per mantenere il segreto su alcune presunte relazioni e molestie sessuali. Col passare dei giorni la situazione sembrerebbe aggravarsi sempre di più, ma secondo alcuni membri del backstage della WWE,non sarebbe molto preoccupato dalla questione. A pensarla allo stesso modo c’è anche, ora in forza alla AEW, che durante un’intervista ha dichiarato che secondo luinon ha molto di cui preoccuparsi. Le parole diParlando al The True Gordie podcast, Y2J ha dichiarato:“A dire il vero, ...

Zona_Wrestling : #WWE Chris Jericho: 'Non credo che Vince McMahon finirà nei guai per lo scandalo che lo vede coinvolto' -… - smpassions92 : #ChrisJericho parla dello scandalo di #VinceMcMahon - Tuttowrestling : Chris Jericho: 'Le accuse a Vince non faranno cambiare nulla' #ChrisJericho - TSOWrestling : Non solo #AEW per Jericho, che può festeggiare il grande successo musicale della sua theme song! #TSOW // #TSOS - zazoomblog : Chris Jericho difende Vince McMahon: “Non rischia nulla non ha fatto niente di illegale” - #Chris #Jericho… -