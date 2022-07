Carlo Filippo e Sofia di Svezia con i tre figli: l’estate comincia con una dolce foto sul prato fiorito (Di lunedì 11 luglio 2022) Il principe Carlo Filippo e la moglie Sofia di Svezia postano una nuova dolcissima foto estiva della bella royal family scandinava: il principe e la principessa posano per il fotografo seduti su un prato fiorito con i tre figli Alexander, Gabriel e Julian. «La nostra famiglia augura a tutti una splendida estate». Leggi su amica (Di lunedì 11 luglio 2022) Il principee la mogliedipostano una nuova dolcissimaestiva della bella royal family scandinava: il principe e la principessa posano per ilgrafo seduti su uncon i treAlexander, Gabriel e Julian. «La nostra famiglia augura a tutti una splendida estate».

