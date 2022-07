Box interrati corso Garibaldi: la storia infinita tra ricorsi al Tar e lunghe attese (Di lunedì 11 luglio 2022) E’ questione di attesa per i tanti cittadini che hanno acquistato uno dei box del parcheggio interrato antistante corso Garibaldi, il cosiddetto lotto numero tre. I lavori sono stati affidati all’impresa Russo per la realizzazione dei box ma oggi è tutto fermo perché dovranno terminare prima i lavori antistante Palazzo Sant’Agostino e poi dovranno essere avviati gli altri interventi in programma. Si tratta dell’area compresa tra corso Garibaldi, la Chiesa di San Pietro e via Cilento, strade e chiesa escluse, per circa 2.200 mq; il bando di gara stabiliva che l’unico criterio per la scelta della ditta assegnataria, secondo il principio dell’asta a rialzo, fosse l’offerta con il prezzo più alto per il singolo box. Pertanto la misura di massima del lotto di 2.200 mq, il progetto preliminare e il numero dei boxes non ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 11 luglio 2022) E’ questione di attesa per i tanti cittadini che hanno acquistato uno dei box del parcheggio interrato antistante, il cosiddetto lotto numero tre. I lavori sono stati affidati all’impresa Russo per la realizzazione dei box ma oggi è tutto fermo perché dovranno terminare prima i lavori antistante Palazzo Sant’Agostino e poi dovranno essere avviati gli altri interventi in programma. Si tratta dell’area compresa tra, la Chiesa di San Pietro e via Cilento, strade e chiesa escluse, per circa 2.200 mq; il bando di gara stabiliva che l’unico criterio per la scelta della ditta assegnataria, secondo il principio dell’asta a rialzo, fosse l’offerta con il prezzo più alto per il singolo box. Pertanto la misura di massima del lotto di 2.200 mq, il progetto preliminare e il numero dei boxes non ...

