Blanco | il nuovo Re Mida

(Di lunedì 11 luglio 2022), il giovane favoloso della musica italiana e Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo di Valentino, parlottano tra loro mentre in uno studio a sud di Milano si scattano le foto che stanno su queste pagine. Fuori dal set,è vestito da: canotta, shorts di cotone e calzini di spugna, tutto in bianco. Pierpaolo è vestito da Pierpaolo: pantaloni eleganti, T-shirt e occhiali da sole, tutto nero a eccezione delle sneakers e dei calzini.: Adesso però se lo dice qui poi glielo chiedono tutti. Mi ha detto che le sue calze con le iniziali sono di Valentino ma non sono in vendita e le fa solo per i suoi amici, quindi adesso le voglio anch’io. Se si seguono l’uno e l’altro su Instagram, non è raro trovarli uno nelle stories dell’altro. O perché Pierpaolo va ai concerti di, che poi ...

Abbiamo passato una giornata con la nuova sensazione della musica italiana, quel Blanco che, neanche ventenne, è protagonista di un'estate live sold out. L'abbiamo fatto intervistare in esclusiva per ...Al concerto di Collisioni ha raccolto ai piedi del palco migliaia di persone: tra queste anche la fidanzata Martina Valdes che ha deciso di raggiungere mentre cantava per baciarla. Il tenero momento r ...