Atp 250 Newport 2022 | montepremi e prize money

(Di lunedì 11 luglio 2022) Iled ildel torneo Atp 250 di, tradizionale appuntamento di chiusura della stagione su erba. L’uomo da battere sarà il canadese Felix Auger-Aliassime, testa di serie numero uno e beneficiario di una wild card da parte degli organizzatori. Da tenere d’occhio anche gli americani John Isner e Sam Querrey, sempre molto pericolosi su questo tipo di superfici. Tantissimi gli specialisti al via: dal francese Adrien Mannarino al kazako Alexander Bublik, dall’australiano Jordan Thompson all’olandese Tim Van Rijthoven, sorpresa delle ultime quattro settimane sul circuito maggiore. PROGRAMMA DEL TORNEO TABELLONE Riflettori puntati anche su altri due statunitensi come Maxime Cressy e Jack Sock e sul transalpino Ugo Humbert. Al via c’è anche Andy Murray grazie ad un invito. Da ...

Pubblicità

AAlciato : ?? Il grande tennis riscopre una cornice straordinaria. Dal 17 al 23 ottobre Napoli ospiterà un ATP 250. - infoitsport : Lorenzo Musetti riceve una wild card per il torneo ATP 250 di Bastad - infoitsport : Atp 250 Bastad 2022: montepremi e prize money - infoitsport : ATP 250 Bastad: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. In campo Fabio Fognini (LIVE) - infoitsport : ATP 250 Bastad: I risultati con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione. Fabio Fognini al turno finale -

PEPPERSTONEDOUBLES TEAM RACE: TOP 10 - 11 luglio 1 Wesley Koolhof (NED)/Neal Skupski (GBR) - 4.2 Marcelo Arevalo (ESA)/ Jean - Julien Rojer (NED) - 3.835 3 Nikola Mektic (CRO)/Mate ...Fabio Fognini affronterà Marc - Andrea Huesler al turno decisivo delle qualificazioni del torneodi Bastad (terra). Il tennista azzurro, che ha potuto partecipare al draw cadetto firmando come alternate, ha debuttato con un successo ai danni di Friberg ed ora mette nel mirino il tabellone ...Torna in campo Rublev. I maggiori indiziati per ottenere l’accesso alla semifinale della parte alta del tabellone saranno Pablo Carreno Busta e Diego Schwartzman. In caso di vittoria all’esordio, Ruud ...TABELLONE PRINCIPALE. MONTEPREMI E PRIZE MONEY Atp Bastad 2022, Fognini supera il primo turno di qualificazioni. by Alessio Vinciguerra. Fabio Fognini, Internazionali d'Italia 2022 Roma - Foto Ray Giu ...