Zaniolo Juve, svolta possibile in due giorni: gli ultimi aggiornamenti sull'affare (Di domenica 10 luglio 2022) Zaniolo Juve, la svolta può arrivare in due giorni. Gli ultimi aggiornamenti sul futuro del fantasista della Roma Una svolta riguardo l'affare che porterebbe Zaniolo alla Juve potrebbe arrivare tra due giorni. Come spiegato da Sky Sport, infatti, martedì la Roma partirà alla volta del Portogallo per la seconda fase del suo ritiro estivo e se il fantasista non dovesse prendere parte alla spedizione lancerebbe un segnale importante su un suo possibile addio.

