Violenza sessuale di gruppo a Stresa, indagati 3 ragazzi e una ragazza: «Mi tenevano ferma per terra, a turno hanno abusato di me» (Di domenica 10 luglio 2022) Violentata da quattro «amici» su una spiaggia di Stresa (Verbania). È la denuncia che una ragazza di vent’anni ha sporto ai carabinieri qualche giorno fa, per la quale adesso è indagato un gruppo di ragazzi tra i 19 ai 25 anni. L’accusa è quella di Violenza sessuale di gruppo. La giovane, di origini sudamericane come tutti gli indagati, ha raccontato di essere stata stuprata a turno da tre ragazzi e una ragazza, al termine di una «serata alcolica» passata nei locali. Il ruolo della seconda ragazza dovrà essere accertato: non è chiaro infatti se la giovane abbia attivamente partecipato alla denunciata Violenza, o se si sia limitata a non fermare il ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022) Violentata da quattro «amici» su una spiaggia di(Verbania). È la denuncia che unadi vent’anni ha sporto ai carabinieri qualche giorno fa, per la quale adesso è indagato unditra i 19 ai 25 anni. L’accusa è quella didi. La giovane, di origini sudamericane come tutti gli, ha raccontato di essere stata stuprata ada tree una, al termine di una «serata alcolica» passata nei locali. Il ruolo della secondadovrà essere accertato: non è chiaro infatti se la giovane abbia attivamente partecipato alla denunciata, o se si sia limitata a nonre il ...

