Verona, Simeone può partire: la cifra chiesta dall'Hellas (Di domenica 10 luglio 2022) Calciomercato Verona: dopo il riscatto dal Cagliari, l'Hellas può vendere Simeone. Acquirenti dalla Spagna Dopo aver riscatto dal Cagliari Giovanni Simeone per 12 milioni di euro, il Verona ha anche chiuso per altri due rinforzi in attacco: Henry e Djuric. E così il Cholito potrebbe essere ceduto in questo mercato estivo. Secondo quanto riportato da L'Arena, l'Hellas chiederebbe una cifra vicina ai 18 milioni con il Siviglia intenzionato seriamente a portare in Spagna l'attaccante. L'articolo proviene da Calcio News 24.

