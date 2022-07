Uomo scomparso a Torrecuso | l’appello del figlio | “Da ieri mattina nessuna notizia”

(Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDalla giornata di, sabato, èRaffaele Botticella, unresidente alla contrada Collepiano di. A lanciare l’allarme è stato ilGabriele che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un appello: “Da– ha scritto – non abbiamo più notizie di mio padre BOTTICELLA RAFFAELE; è stato visto per l’ultima volta alle ore 7:20 presso il distributore della Q8 di Ponte. Chi lo abbia anche solo incrociato può contattarci per darci qualche indicazioni. Era a bordo della sua Volkswagen Polo nera targata FI M22985. Questo è il mio numero 3938752096. GRAZIE DI CUORE”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

