Uomini e Donne, Tina Cipollari lascia dopo 21 anni? La bomba (Di domenica 10 luglio 2022) Tina Cipollari, volto storico di Uomini e Donne, sarebbe pronta a dire addio al dating show. L’indiscrezione bomba Nelle ultime ore è spuntata una clamorosa notizia riguardante Uomini e Donne. Infatti dalla prossima stagione potrebbe dire addio un volto storico della trasmissione di Maria de Filippi: tutte le novità in arrivo. Maria potrebbe dire addoio ad un volto storico (via WebSource)In questi anni Uomini e Donne ha emozionato i telespettatori di Canale 5 con le sue storie d’amore. Nel corso di questa eterna avventura, Maria De Filippi ha sempre avuto al suo fianco personaggi diventati poi senatori della trasmissione. Tra questi troviamo proprio Tina Cipollari, ... Leggi su vesuvius (Di domenica 10 luglio 2022), volto storico di, sarebbe pronta a dire addio al dating show. L’indiscrezioneNelle ultime ore è spuntata una clamorosa notizia riguardante. Infatti dalla prossima stagione potrebbe dire addio un volto storico della trasmissione di Maria de Filippi: tutte le novità in arrivo. Maria potrebbe dire addoio ad un volto storico (via WebSource)In questiha emozionato i telespettatori di Canale 5 con le sue storie d’amore. Nel corso di questa eterna avventura, Maria De Filippi ha sempre avuto al suo fianco personaggi diventati poi senatori della trasmissione. Tra questi troviamo proprio, ...

Pubblicità

rubio_chef : Solo a giugno gli occupanti nazisti dell’esperimento coloniale d’occupazione e apartheid israeliano hanno arrestato… - GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - ladyonorato : SPAGNA: Non c'è mai stato un tasso di decessi così alto in maggio e giugno negli over 75, tutti tridosati. Il 66% s… - Mi64685854 : RT @fraurolo121: 'L'unico vero viaggio verso la scoperta non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, ma nell'avere nuovi occhi' #MarcelP… - angelocolacrai : Solo in Cristo via verità e vita di Dio per tutti gli uomini e le donne #il_futuro_è_eterno -