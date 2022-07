Siccità: il lago Maggiore è sotto del 70%, quello di Como del 50%. Ma non è solo colpa del clima (Di domenica 10 luglio 2022) Secondo l’Istat le crisi idriche però sono legate anche a reti inadeguate, abusi e infrastrutture vecchie Leggi su ilsole24ore (Di domenica 10 luglio 2022) Secondo l’Istat le crisi idriche però sono legate anche a reti inadeguate, abusi e infrastrutture vecchie

