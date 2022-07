Siccità e vino, la carenza di piogge preoccupa per il Prosecco Doc (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Il vino più esportato e venduto all’estero, il Prosecco, sta reggendo il contraccolpo dovuto al caldo e alla Siccità nonostante nella zona di produzione c’è “preoccupazione per la mancanza di pioggia perché è da tanto tempo che non piove in modo diffuso ma lo stato dei vigneti è molto buono, in primis perché i vigneti che necessitano di essere irrigati, nonostante tutto, hanno sempre avuto la possibilità di avere acqua, a parte qualche caso sporadico”. A delineare il quadro della situazione è Stefano Zanette, presidente del Consorzio Prosecco Doc, intervistato dall’Adnkronos. “Quest’anno ci sono state piogge rarissime e a macchia di leopardo, e non piogge intense per più giorni come negli anni scorsi ma ci sono stati anche forti temporali e grandine, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Ilpiù esportato e venduto all’estero, il, sta reggendo il contraccolpo dovuto al caldo e allanonostante nella zona di produzione c’è “zione per la mancanza di pioggia perché è da tanto tempo che non piove in modo diffuso ma lo stato dei vigneti è molto buono, in primis perché i vigneti che necessitano di essere irrigati, nonostante tutto, hanno sempre avuto la possibilità di avere acqua, a parte qualche caso sporadico”. A delineare il quadro della situazione è Stefano Zanette, presidente del ConsorzioDoc, intervistato dall’Adnkronos. “Quest’anno ci sono staterarissime e a macchia di leopardo, e nonintense per più giorni come negli anni scorsi ma ci sono stati anche forti temporali e grandine, ...

Siccità, Unione Vini: "Vigneto Italia soffre ma è presto per previsioni vendemmia" E' con un cauto ottimismo che l'Unione Italiana Vini guarda alla maturazione delle uve e alla produzione di vino di quest'anno. "Attualmente alcune aree sono in sofferenza, ma è troppo presto per ... Alla scoperta del Parco nazionale Gran Paradiso fra enogastronomia e agricoltura ... un cereale millenario che fertilizza il suolo e resiste al freddo e alla siccità. Durante l'evento ... 14 agosto Villeneuve - Il festival del vino doc valdostano Affrontando il tema del cibo e dei ... Adnkronos E' con un cauto ottimismo che l'Unione Italiana Vini guarda alla maturazione delle uve e alla produzione didi quest'anno. "Attualmente alcune aree sono in sofferenza, ma è troppo presto per ...... un cereale millenario che fertilizza il suolo e resiste al freddo e alla. Durante l'evento ... 14 agosto Villeneuve - Il festival deldoc valdostano Affrontando il tema del cibo e dei ... Siccità e vino, la carenza di piogge preoccupa per il Prosecco Doc