Sciopero Trenord, stop ai treni regionali in Lombardia: gli orari (Di domenica 10 luglio 2022) Il 10 luglio il personale Trenord sciopera. Per tutta la giornata in Lombardia (dalle ore 3 di domenica 10 luglio alle ore 2 di lunedì 11 luglio) i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni. Trattandosi di un’agitazione sindacale indetta in un giorno festivo, l’azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia. Leggi su tg24.sky (Di domenica 10 luglio 2022) Il 10 luglio il personalesciopera. Per tutta la giornata in(dalle ore 3 di domenica 10 luglio alle ore 2 di lunedì 11 luglio) i, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni. Trattandosi di un’agitazione sindacale indetta in un giorno festivo, l’azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia.

