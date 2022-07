Scambia la scuola per un b&b: giovane sorpreso a dormire in aula. Per colazione snack dal distributore: denunciato (Di domenica 10 luglio 2022) scuola occupata anche durante le vacanze estive. Così come segnala La Nazione, un giovane, da alcune settimane ha ‘Scambiato’ il plesso delle medie di Sovigliana dell’istituto comprensivo di Vinci per un dormitorio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 10 luglio 2022)occupata anche durante le vacanze estive. Così come segnala La Nazione, un, da alcune settimane ha ‘to’ il plesso delle medie di Sovigliana dell’istituto comprensivo di Vinci per un dormitorio. L'articolo .

