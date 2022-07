Sassuolo | brutto infortunio per un top player | cambia il mercato?

(Di domenica 10 luglio 2022) Uno dei giocatori chiave delha riportato unche lo costringerà ai box per un po’ di tempo: potrebbere il. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non parte al meglio il ritiro di Vipiteno per il. Nelle scorse ore, attraverso un comunicato, la società ha annunciato Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Oggi inizia il ritiro con ila Vipiteno ed è pronto a scendere in campo, in tutti i sensi. ... Il terzino giallorosso è tornato a fine stagione dopo ilinfortunio , vuole essere subito ......master (over 56 anni) svoltasi sulla pista emiliana di Castellarano (tra Reggio Emilia e) ...al rientro agonistico in quanto rimasto fermo per quattro anni causa la pandemia e per un... Sassuolo, tegola Traorè: brutto infortunio per l’ivoriano Brutte notizie in casa Sassuolo: alle porte della nuova stagione il club neroverde ha annunciato, attraverso i propri canali ufficiali, che il trequartista Hamed Traorè ha riportato la frattura del qu ...Il Sassuolo deve rivedere tutti i piani sul mercato in uscita dopo che uno dei suoi calciatori più ambiti è dovuto andare sotto i ferri.