Rigas Futbola Skola vs HJK Helsinki: pronostico e possibili formazioni (Di domenica 10 luglio 2022) L’HJK Helsinki punterà a prenotare il suo posto nel secondo turno di qualificazione della Champions League quando si recherà a Rigas Futbola Skola per la gara di ritorno di martedì 12 luglio. Gli ospiti sono in una posizione privilegiata per raggiungere la fase successiva della competizione grazie alla vittoria per 1-0 nell’andata dello scontro la scorsa settimana, con Manuel Martic a referto per la squadra finlandese. Il calcio di inizio di Rigas Futbola Skola vs HJK Helsinki è previsto alle 17:30 Prepartita Rigas Futbola Skola vs HJK Helsinki: a che punto sono le due squadre? Rigas Futbola Skola La RFS ha vinto la Latvian ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 10 luglio 2022) L’HJKpunterà a prenotare il suo posto nel secondo turno di qualificazione della Champions League quando si recherà aper la gara di ritorno di martedì 12 luglio. Gli ospiti sono in una posizione privilegiata per raggiungere la fase successiva della competizione grazie alla vittoria per 1-0 nell’andata dello scontro la scorsa settimana, con Manuel Martic a referto per la squadra finlandese. Il calcio di inizio divs HJKè previsto alle 17:30 Prepartitavs HJK: a che punto sono le due squadre?La RFS ha vinto la Latvian ...

Pubblicità

periodicodaily : Rigas Futbola Skola vs HJK Helsinki: pronostico e possibili formazioni #12luglio #championsleague - periodicodaily : HJK Helsinki vs Rigas Futbola Skola: pronostico e possibili formazioni #6luglio #championsleague - infobetting : HJK Helsinki-Rigas Futbola Skola (qualificazioni Champions League, 6 luglio ore 18:00): formazioni, quote, pronosti… -