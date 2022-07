Questo non è il Texas: come il dibattito sulle armi negli Stati Uniti sta mandando in tilt la destra (Di domenica 10 luglio 2022) La strage di Uvalde, in Texas, dove il 24 maggio scorso il diciottenne Salvador Ramos è entrato armato nella Robb Elementary School e ha ucciso 14 bambini e due insegnanti, ha riaperto il ciclico dibattito sulla vendita e il possesso di armi negli Stati Uniti. Qualche settimana dopo, un gruppo bipartisan di senatori ha trovato un’intesa su controlli più stringenti agli acquisti di fucili e pistole, soprattutto per gli under 21, e ulteriori fondi per la sicurezza delle scuole. L’accordo incoraggia anche gli Stati americani ad adottare le leggi red flag, ovvero norme che consentano alla polizia e alle famiglie di chiedere a un tribunale dello Stato di rimuovere temporaneamente le armi a qualcuno che potrebbe essere pericoloso per sé stesso e per gli ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 10 luglio 2022) La strage di Uvalde, in, dove il 24 maggio scorso il diciottenne Salvador Ramos è entrato armato nella Robb Elementary School e ha ucciso 14 bambini e due insegnanti, ha riaperto il ciclicosulla vendita e il possesso di. Qualche settimana dopo, un gruppo bipartisan di senatori ha trovato un’intesa su controlli più stringenti agli acquisti di fucili e pistole, soprattutto per gli under 21, e ulteriori fondi per la sicurezza delle scuole. L’accordo incoraggia anche gliamericani ad adottare le leggi red flag, ovvero norme che consentano alla polizia e alle famiglie di chiedere a un tribunale dello Stato di rimuovere temporaneamente lea qualcuno che potrebbe essere pericoloso per sé stesso e per gli ...

