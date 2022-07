Nuovo plateatico a Fiumicino | Feola e Fata FdI | “Inaugurata un’opera che sa già di vecchio”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 10 luglio 2022)– “Sono passati pochi giorni dall’inaugurazione della nuova area che ospiterà il mercato di Foce Micina (leggi qui) e già sono presenti segni di ruggine in tutte le parti irrigatorie che danno opacità e rendono antiesteticanuova”. E’ quanto si legge in una nota a firma di Robertoe Patrizia, esponenti del circolo territoriale Patria e Libertà – 4 aprile 1992 di Fratelli d’Italia a“Sembra davvero paradossale dover ammirare la fine dei lavori di una nuova opera pubblica e vedere marciapiedi e mattonati macchiati dall’acqua, molto ferrosa, usata per irrigare. Fa riflettere, dunque, l’uso dei materiali, che riteniamo a questo punto non di prima qualità, che danno l’impressione di un opera già segnata dal tempo”. “A tal proposito abbiamo raccolto un parere tecnico ...