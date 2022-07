Nella laguna di Venezia è tornata l' acqua dolce

Leggi su agi

(Di domenica 10 luglio 2022) AGI - Al'dellatorna ad esser, anziché salata, la vegetazione subacquea a ripopolarsi nelle specie tipiche di questo habitat mentre fanno ritorno a casa anche alcune specie di uccelli, in particolaretici come giovani cefali che hanno approfittato per utilizzare gli ambienti dellacome nursery, depositando le uova. Sembrerebbero tutte conseguenza positive dell'effetto. Buone notizie dunque, o quantomeno consolatorie in un periodo in cui per l'ambiente i tempi sono piuttosto difficili, stretto com'è tra siccità, temperature elevate, scarsa piovosità e condizioni climatiche estreme. Ma a quanto pare,è invece in controtendenza. La conferma la si è avuta stamane in città nel ...